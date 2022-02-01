Пассажир пытался незаконно вывезти из Киева в Катар четырех соколов – он закрыл их в сумке и сдал в багаж

В аэропорту «Борисполь» пограничники и таможенники нашли в сумке пассажира четырех соколов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и Киевской таможне.

Птиц пытались вывезти в Доху (Катар). В багажном отделении обнаружили черную сумку подозрительного вида. Сканирование сумки показало четкие птичьи контуры – лапы, голову и туловище. Птицы похожи на соколов-балабанов или соколов-сапсанов, занесенных в Красную книгу Украины.

«Уже при осмотре обнаружены 4 птицы в достаточно варварских условиях – завернутые в ткань, с обмотанными клейкой лентой лапками и усыпленные медицинскими препаратами», - сообщили таможенники.

По бирке на дорожной сумке удалось установить имя иностранного пассажира и рейс. Однако мужчина за сумкой так и не явился, на рейс не сел. Сейчас его разыскивают.

Напомним, ранее арабский принц взял с собой в самолет 80 ястребов – он купил билет для каждой птицы.