США передали украинским пограничникам 40 внедорожников Mitsubishi

Посольство США в Киеве передало Государственной пограничной службе Украины 40 внедорожников Mitsubishi L200.

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства.

«Эта техника является частью пакета неотложной помощи пограничной службе в размере 20 миллионов долларов и поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России», - отметили в посольстве.

Эти внедорожники будут использоваться для патрулирования труднодоступных приграничных районов. Помощь от США также содержит другие транспортные средства, переносные сооружения, радиосвязь, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование.

Напомним, ранее в Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США.