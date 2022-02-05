Суд арестовал с залогом трех участников стрельбы у «обменника» криптовалют в центре Киева

В пятницу, 4 февраля, Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения подозреваемым, устроившим стрельбу возле помещения финансового учреждения, в результате которого пострадал мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Киева.

Как известно, 25 февраля возле этого обменника инкассатор стрелял вверх из карабина после того, как представители одной из ОО пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. 2 февраля снова произошел вооруженный конфликт у обменника криптовалют на улице Владимирской, 23, возле здания СБУ.

Тогда за хулиганские действия возле помещения финансового учреждения 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя Черкассы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи начали уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева задержанным сообщили о подозрении.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Однако о сумме залога в полиции не сообщили.

Напомним, что 2 февраля конфликт охраны обменника возник с представителями ультраправой организации «Катарсис», которые заявляют, что через этот обменник якобы проходят незаконные транзакции – «наркотрафик и финансирование вооруженных группировок ЛДНР».

Также сообщалось, что в результате инцидента пострадал Алексей Середюк.

Середюк запомнился случаем, когда дрался с полицейскими и угрожал выброситься из окна Шевченковского управления полиции. Это известный деятель «Братства» Дмитрия Корчинского.