Украинка дважды пыталась подкупить пограничников, чтобы вывезти на территорию ОРДЛО $11 тысяч – оба раза неудачно

В пятницу, 4 февраля, пограничники Донецкого отряда пресекли двойную попытку дачи неправомерной выгоды одной женщине.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Так, в КПВВ «Новотроицкое» гражданка Украины пыталась скрыто переместить в личных вещах через линию разграничения на временные оккупированные территории 11 тысяч долларов США.

Чтобы пограничный наряд «не заметил» правонарушения, гражданка предложила военнослужащему денежное вознаграждение в размере двух тысяч долларов США. Пограничница отказалась от взятки. В то время как на женщину оформляли карточку-отказ, она попыталась подкупить уже другого пограничника. Чтобы военнослужащий прекратил оформление документов, женщина предложила тысячу долларов.

Все попытки склонить пограничников к неправомерным действиям оказались неудачными. Гражданку Украины и средства передали представителям Национальной полиции, а также направили уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье 369 УКУ.

Кроме того, за прошедшие сутки пограничники пресекли еще 4 попытки подкупа военнослужащих. Двое иностранцев и два гражданина Украины пытались дать взятки пограничникам Львовского и Харьковского отрядов, однако им это не удалось.

Напомним, как в Николаевском аэропорту турок предлагал 200 долларов пограничнику за пропуск его соотечественников.