В Запорожской области мужчина ворвался в кабинет заместителя мэра во время заседания исполкома и облил его пивом

В Запорожской области сообщили о подозрении мужчине, сорвавшему заседание исполкома городского совета. Он зашел в кабинет с бутылкой пива и облил заместителя председателя и его рабочее место.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Запорожской области.

Инцидент произошел утром 2 февраля в городе Гуляйполе. Действия мужчины были зафиксированы камерами, установленными в кабинете.

Установлено, что в помещении исполнительного комитета проходило рабочее совещание, которое проводил заместитель главы территориальной громады. Неожиданно в кабинет зашел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он вел себя грубо, а также угрожал применить физическую силу в отношении руководителя громады. Держа в руках стеклянную бутылку с алкогольным напитком (судя по фото полиции, это было пиво – прим.), он облил заявителя, его рабочее место, оргтехнику и документы.

Полиция установила личность правонарушителя. Им оказался ранее осужденный за самовольное оставление воинской части или места службы 49-летний житель Гуляйполя.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Инкриминируемая фигуранту статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, как житель Центрального района Николаева разбросал в администрации мусор со стихийной свалки.