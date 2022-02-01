ДТП с Трухиным: В Генпрокуратуре заявили, что патрульные не передавали видео с бодикама, которое в итоге попало в СМИ, потому что оно «не сохранилось»

Офис Генпрокурора утверждает, что Национальная полиция просила у патрульных записи с места ДТП с депутатом «Слуги народа» Александром Трухиным уже через два дня после аварии, но видео якобы не сохранилось.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на ответ Офиса Генерального прокурора.

Как известно, в СМИ опубликовали видео с бодикама патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить».

«Согласно письменному ответу Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции по запросам органа досудебного расследования, видеозаписи из нагрудных регистраторов работников полиции, которые были на месте указанного происшествия, не сохранились. Поэтому запись с боди-камеры Петрика не могла быть приобщена к материалам уголовного производства. Запросы по истребованию записей с боди-камер сотрудников полиции были инициативно направлены в УПП СУ ГУНП в Киеве (Управление патрульной полиции – ред.) следователями Национальной полиции 25.08.2021, а следователями ГБР – 03.09.2021. По указанным запросам получены письменные ответы об отсутствии таких записей», – говорится в сообщении.

Также в Офисе Генпрокурора сообщили, что судья 30 августа наложил арест на автомобиль Audi-A8, фигурировавший в ДТП. В то же время, в публичном судебном реестре журналисты не нашли решения об аресте любых автомобилей в Киеве и Киевской области, датированные 30 августа.

Еще сообщается, что орган досудебного расследования изъял смывы, микрослои и вещества, в том числе из подушек безопасности этого авто, а 8 сентября назначили ДНК-экспертизу, чтобы узнать, кто действительно был за рулем.

Напомним, что в МВД отрицают, что нардеп Трухин после ДТП пытался о чем-то «договориться» с главой ведомства Денисом Монастырским. 2 февраля Трухина исключили из «Слуги Народа», а Венедиктова поручила НАБУ открыть производство. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал исключение из партии «Слуга Народа» народного депутата Александра Трухина.

В итоге Александр Трухин заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.