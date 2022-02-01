На Киевщине задержали нелегала, который продавал подделанные в РФ визы для миграции в ЕС

В Киевской области полицейские Киевщины разоблачили транснациональную преступную группу, котрая изготовляла визы в Евросоюз и переправляла людей через государственную границу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Участники группы с помощью специально оборудованной аппаратуры делали визы стран Европейского Союза. Во время личной встречи клиенты платили задаток в сумме 300 евро, а через две недели получали визу и отдавали остальную сумму – 700 евро. Сами же визы делались на территории Российской Федерации.

Полицейские установили, что группу возглавлял 34-летний гражданин Узбекистана, находящийся на территории Украины нелегально.

По месту жительства фигуранта провели санкционированный обыск и изъяли денежные средства, поддельные документы и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к незаконной деятельности.

Иностранца задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по части 3 статьи 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос относительно вручения подозрения фигуранту и избранию меры пресечения.

Напомним, как в «Борисполе» обнаружили граждан Узбекистана, которые с поддельными паспортами Болгарии за 12 тысяч долларов направлялись в Варшаву.