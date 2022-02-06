Хакер взломал криптовалютную платформу Wormhole и похитил $326 миллионов

Неизвестный хакер воспользовался уязвимостью в коде кроссчейн-платформы Wormhole, и похитил около 326 миллионов долларов в криптовалюте.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Атка была направлена на Wormhole Portal, блокчейн-мост, который, по сути, позволяет пользователям конвертировать одну криптовалюту в другую. Такие мосты используют смарт-контракты и блокируют исходный токен в смарт-контракте, создавая wrapped-версию токена, которую затем можно перенести в другой блокчейн. Платформа поддерживает блокчейны Avalanche, Oasis, Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Solana и Terra.

Судя по всему, злоумышленник воспользовался неким багом, чтобы обмануть системы Wormhole и выпустил намного больше токенов, чем предоставил изначально. Таким образом он похитил 120 тысяч токенов wETH (wrapped Ether) стоимостью около 326 миллионов долларов на момент атаки (вскоре криптовалюта обесценились примерно до 294 миллиона долларов из-за колебаний цен после новостей о взломе).

Многочисленные ИБ-исследователи сообщают, что корень проблемы был связан с верификацией входных данных, а эксплоит злоумышленника позволял полностью обойти проверку подписи.

По информации издания The Record, вскоре после взлома разработчики Wormhole обратились к неизвестному взломщику и предложили ему 10 миллионов долларов и «контракт whitehat’а» в обмен на возврат похищенных средств. Журналисты отмечают, что такие контракты, оправдывающие действия хакеров, незаконны в некоторых юрисдикциях, то есть власти все равно имеют право преследовать злоумышленника даже после подписания такой бумаги.

Согласно официальному Twitter команды Wormhole, в настоящее время платформа «восстановила все средства» и вернула пользователям доступ к мосту, который был временно заблокирован. Также подчеркивается, что уязвимость, использованная злоумышленником, была устранена.

Напомним, как криптовалюта по мотивам «Игры в кальмара» оказалась аферой – создатели вывели около 3,3 миллионов долларов и сбежали.