В Николаеве суд признал невиновным в покушении на убийство мужчину, который в поезде порезал горло попутчику

В Николаеве суд признал невиновным мужчину, которого обвинили в покушении на убийство пассажира поезда. Он уверял, что потерпевший был инициатором конфликта и также причинил ему серьезные травмы.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора.

Инцидент произошел в поезде «Херсон-Харьков» еще 11 апреля 2019 года. Тогда жизнь раненному пассажиру, судье по волейболу Михаилу Анжросенко спасла детский стоматолог и пассажиры поезда.

Согласно позиции обвинения, после того как поезд тронулся от станции Снигиревка, обвиняемый Анатолий З. в состоянии сильного алкогольного опьянения без причины решил убить соседа по купе. Он достал раскладной нож и направился к пассажиру, который лежал на нижней койке и ударил в правую сторону шеи. Потом он замахнулся, чтобы повторить удар, но потерпевший Михаил Андросенко выставил руки, и лезвие ножа вонзилось в ладонь. Потерпевший оттолкнул нападающего, начал с ним бороться и также ударил его этим же ножом в грудную клетку. Отбившись, Андросенко выбежал в проход вагона и начал звать на помощь.

Анатолий З. свою вину в покушении на убийство не признавал. Он не отрицал, что выпил перед выездом из Николаева около 200 грамм водки. При этом считает, что его попутчик также был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Обвиняемый заявил, что Андросенко во время поездки начал кому-то жаловаться по телефону, говоря о поездке с «бомжарой». Потом, по словам обвиняемого, потерпевший продолжал высказываться в его сторону нецензурной лексикой и снимал на свой телефон. После этого потерпевший якобы встал и ударил его в грудную клетку.

Обвиняемый говорил, что после удара вышел в тамбур покурить и там решил поговорить с попутчиком, чтобы конфликт не продолжался далее. По его словам, он побаивался попутчика, поэтому держал в кармане нож, но не показывал его. Он подсел к потерпевшему на его полку, но между ними началась драка, во время которой потерпевший якобы грозился его сжечь и пытался отобрать нож. Потом он получил удар в районе сердца, а потерпевший вышел из купе и начал звать на помощь. Обвиняемый также говорил, что в больнице потерпевший также угрожал ему.

Потерпевший в суде рассказал, что как только увидел обвиняемого, тот ему показался подозрительным. По его словам, когда мужчина вышел в очередной раз курить, то он уснул. Андросенко сказал в суде, что проснулся от удара ножом в шею. Он начал бороться с обвиняемым и получил еще удар ножом в руку и колено. Во время борьбы ему удалось завернуть руку противника и оттолкнуть, ранив обвиняемого таким образом в грудную клетку.

Стоит отметить, что следственный эксперимент полиция проводила только с участием потерпевшего, обвиняемый во время досудебного расследования отказался от этого следственного мероприятия, как и от дачи показаний.

Также экспертиза показала, что во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения был только обвиняемый – 2,09 промилле. Еще отметим, что на момент психиатрического исследования установили, что обвиняемый страдал психическими и поведенческими расстройствами из-за эпизодического злоупотребления алкоголем, но это не мешало ему осознавать и управлять своими действиями.

В то же время суд не нашел доказательств в действиях обвиняемого хулиганства, поскольку никто из свидетелей не видел и не слышал конфликт между мужчинами.

Также суд отметил, что в обвинительном акте не установлен умысел обвиняемого для совершения убийства, а это является важной квалифицирующей составляющей для такого преступления.

Кроме того, коллегия судей отметила, что в 2019 году прокурору суд уже возвращал обвинительный акт, указывая на неустановленный мотив преступления. Тогда действия обвиняемого квалифицировали как часть 3 статьи 15, часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство, неконченое по причинам, независящим от воли исполнителя), а в этот раз – часть 2 статьи 15, пункт 7 часть 2 статьи 15 УК (оконченное покушение на умышленное убийство с хулиганских мотивов, но которое не выполнено из-за обстоятельств, независящих от воли правонарушителя).

При этом до передачи обвинительного акта в суд во второй раз никакие дополнительные следственные действия для установления истины не проводились, но обвиняемому инкриминировали более тяжкое преступление.

Также суд отметил, что обвиняемый из-за удара ножа в сердце получил более тяжкое и опасное повреждение, но следствие было проведено однобоко. По этому факту было открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 УК («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), в котором собрали фактически только показания свидетелей, не допросили Анатолия З., и вскоре это дело закрыли.

В итоге коллегия судей Центрального райсуда Николаева в составе Екатерины Лагоды, Светланы Гречаной и Сергея Медюка признали Антолия З. невиновным в связи с недоказанностью совершения им инкриминируемого преступления.

Напомним, как ранее судимый Виталий Рудзько в начале августа 2020 года избил и пытался изнасиловать пассажирку Анастасию Луговую в купе поезда. Все это происходило на глазах у ребенка женщины. Пострадавшей удалось обмануть насильника и сбежать в другой вагон. По прибытию в Киев подозреваемого задержали. Также сообщалось, что проводница и начальник поезда «Мариуполь-Киев» предлагали «замять» попытку изнасилования пассажирки. После этого трижды судимого мужчину отдали под суд. Он умер в СИЗО в апреле 2021 года.