Полиция задержала 27-летнего львовянина, который молотком разбил окно в здании Верховной Рады

В Киеве в воскресенье, 6 февраля, полицейские задержали мужчину, который разюил окно в здании Верховной Рады, бросив в него молоток.

Об этом сообщает Нацполиция.

Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна – молоток, и бросил его в окно. Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). В настоящее время с задержанным общаются следователи.

Напомним, в январе прошлого года в Киеве сотрудники полиции задержали жителя Николаевской области, с оружием оказавшегося в правительственном квартале.