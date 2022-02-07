ГБР проводит обыски в мэрии Кривого Рога, из-за чиновников которой горбюджет недополучил ₴700 миллионов

В Криворожском городском совете и исполнительном комитете работники ГБР в понедельник, 7 февраля, проводят обыски в рамках уголовного производства по служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи ГБР установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен.

Следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.

Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в декабре 2021 года в мэрии Кривого Рога ГБР уже проводило обыски – чиновников подозревали в миллиардных хищениях.