Жителя Николаевщины отдали под суд за убийство сожительницы – он пытался выдать ее смерть за естественную

В суд направили обвинительный акт в отношении 62-летнего жителя Вознесенска по фактам умышленного убийства своей сожительницы и хранения наркотических средств.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Установлено, что 29 октября 2021 злоумышленник в ходе бытового конфликта задушил 52-летнюю сожительницу подушкой, а на следующий день положил тело на тачку и вывез в лес, возле кладбища, где закопал.
Сначала 62-летний мужчина рассказывал, что гражданская жена умерла сама, так как болела. Поскольку у него нет средств для ее захоронения, он решил никому об этом не сообщать и захоронить самостоятельно.
По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии.
Кроме того, в ходе санкционированного обыска домовладения обвиняемого обнаружено и изъято растительное вещество – каннабис,общей массой 148,3 граммов.
Обвиняемый находится под стражей.
Напомним, как в Мигии мужчина убил своего 27-летнего сына во время драки и сжег его тело в лесополосе.