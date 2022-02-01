Жителя Николаевщины отдали под суд за убийство сожительницы – он пытался выдать ее смерть за естественную

В суд направили обвинительный акт в отношении 62-летнего жителя Вознесенска по фактам умышленного убийства своей сожительницы и хранения наркотических средств.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Установлено, что 29 октября 2021 злоумышленник в ходе бытового конфликта задушил 52-летнюю сожительницу подушкой, а на следующий день положил тело на тачку и вывез в лес, возле кладбища, где закопал.

Сначала 62-летний мужчина рассказывал, что гражданская жена умерла сама, так как болела. Поскольку у него нет средств для ее захоронения, он решил никому об этом не сообщать и захоронить самостоятельно.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии.

Кроме того, в ходе санкционированного обыска домовладения обвиняемого обнаружено и изъято растительное вещество – каннабис,общей массой 148,3 граммов.

Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, как в Мигии мужчина убил своего 27-летнего сына во время драки и сжег его тело в лесополосе.