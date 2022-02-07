В ГБР заявили, что нардеп Трухин не управлял автомобилем перед ДТП

В ГБР изучили материалы по видеокамерам от Полтавы в Киев, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП. Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В частности, это зафиксировала и последняя рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь.

Отмечается, что авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения. Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершено четыре экспертизы, последняя – пятая – продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ на личность водителя.

Следователи ГБР провели большую работу, исследовали большой объем информации, в частности, материалы дела насчитывают более пяти томов. После начала расследования ДБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.

В интернет-издание «УП» направили запрос с просьбой предоставить все имеющиеся материалы исследования и указать источники их поступления. Также Бюро выясняет, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел.

Допрошено значительное количество свидетелей, в том числе народный депутат, другие участники происшествия, полицейские. В частности, 7 февраля на допрос в качестве свидетеля следователи Бюро вызвали повторно полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание.

Следователи должны выяснить, в частности, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию. Заметим, никаких намерений объявлять подозрение полицейскому следователю не планируют.

ГБР призывает всех, кто имеет какую-либо дополнительную информацию об обстоятельствах ДТП передать ее следователям.

Как известно, в СМИ опубликовали видео с бодикама патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить».

В МВД отрицают, что нардеп Трухин после ДТП пытался о чем-то «договориться» с главой ведомства Денисом Монастырским. 2 февраля Трухина исключили из «Слуги Народа», а Венедиктова поручила НАБУ открыть производство. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал исключение из партии «Слуга Народа» народного депутата Александра Трухина.

В итоге Александр Трухин заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.