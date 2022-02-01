Сотрудника тюрьмы в Кропивницком подозревают в изнасиловании двух школьниц – это могли быть не единые его жертвы

В Кропивницком следователи теруправления ГБР в Николаеве вручили инспектору «Кропивницкой исправительной колонии №6» подозрение в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В ночь на 26 июля 2021 года инспектор после совместного отдыха с друзьями своей сестры вызвался подвезти домой 13-летнюю девушку. Он уехал в безлюдное место, где изнасиловал ее.

Через два дня по аналогичной схеме инспектор изнасиловал 15-летнюю другую знакомую сестры, которая была подвыпившая.

Инспектору уведомлено о подозрении в изнасиловании малолетнего и несовершеннолетнего лица (часть 3, 4 статьи 152 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также ГБР устанавливает наличие других жертв инспектора.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Кировоградская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Напомним, что экс-полицейского из Одессы подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. С момента, когда стало известно о преступлении, до объявления полицейскому о подозрении прошло почти пять месяцев. В Заводском районном суде Николаева экс-полицейскому из Одессы Михаилу Положенцеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.