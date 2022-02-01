НАБУ задержало нардепа Кузьминых, подозреваемого в получении «отката» в ₴558 тысяч

В понедельник, 7 февраля, НАБУ задержало народного депутата, подозреваемого в получении 558 тысяч неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос, после чего НАБУ объявило его в розыск.

«Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении.

Напомним, что НАБУ опубликовало оперативное видео по делу нардепа Кузьминых, вымогавшего 30% «отката» у продавца медоборудования.