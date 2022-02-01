На берегу моря в Ливии нашли крупную партию гашиша с изображением Путина на каждом бруске

В городе Эль-Мардж на востоке Ливии полиция задержала крупную партию гашиша.

Об этом сообщает The Libya Observer.

Сообщается, что 323 бруска наркотика, упакованные в пленку с изображением президента России Владимира Путина, нашел местный житель на берегу Средиземного моря.

Издание уточняет, что за несколько дней до этого на берегу моря на востоке страны местные жители нашли упаковки с гашишем с изображениями Пабло Эскобара.

В полиции предполагают, что это произошло из-за затопления партии контрабандного наркотика.

Напомним, в октябре 2021 года В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркоторговца и главу крупнейшей преступной группировки страны Дайро Антонио Осугу, более известного как Отониэль - спецоперацию сравнивают с поимкой Эскобара.