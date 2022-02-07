В Николаеве отдали под суд патрульного за ДТП на служебном автомобиле – его коллега тогда получила серьезные травмы

Иллюстрация В Николаеве будут судить патрульного за совершение ДТП, в котором травмировалась его коллега.

Об этом сообщили в территориальном управлении Госбюро расследований, расположенном в городе Николаеве.

Материалы уголовного производства поступили в ГБР из Николаевской областной прокуратуры в 2019 году.

Следователи Бюро установили, что патрульный, двигаясь на служебном автомобиле, поздно включил проблесковые маячки и сирену - когда уже проезжал перекресток на красный свет, и не убедившись в безопасности проезда, столкнулся с другим авто.

В результате аварии инспектор патрульной полиции, сидевшая на месте пассажира в служебном автомобиле, получила многочисленные травмы и переломы.

В настоящее время уже бывший инспектор обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло за собой пострадавший средней тяжести телесное повреждение (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская областная прокуратура.

Напомним, как харьковскому патрульному дали три года тюрьмы за наезд на пешехода.