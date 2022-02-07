В Кременчуге внутренняя безопасность Нацполиции задержала на взятке патрульного, вымогавшего ₴17 тысяч

В Кременчуге внутренняя безопасность Национальной полиции задержала патрульного на получении взятки.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности.

Инспектор во время несения службы вместе с напарником остановили автомобиль, за рулем которого находился водитель с явными признаками алкогольного опьянения.

«Однако вместо составления соответствующих административных материалов 29-летний патрульный предложил правонарушителю возможность откупиться. За непривлечение к административной ответственности полицейский намеревался получить 17 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Сразу после получения первой части взятки подозреваемого задержали.

Напомним, ранее в Николаеве пьяный водитель сбежал после ДТП и пытался откупиться от патрульных взяткой в ₴10 тысяч.