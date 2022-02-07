В Киевской области разоблачили нарколабораторию, в которой изготовляли наркотики на сумму ₴10 миллионов

В селе Лисовичи Киевской области задержали 26-летнего мужчину, который занимался изготовлением и сбытом психотропных веществ.

Об этом сообщает Национальная полиция Киевской области.

По месту жительства мужчины правоохранители нашли и изъяли лабораторное оборудование для изготовления солей "Alfa-PVP", 73 литра "Alfa-PVP", 840 граммов амфетамина, 350 граммов канабиса, а также 32 литра прекурсоров.

Стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет около 10 миллионов гривен.

В свою очередь мужчина рассказал, что покупал прекурсоры в интернет-магазине, а готовые вещества в дальнейшем продавал наркозависимым.

В полиции отметили, что занимаются поиском подельников молодого человека, причастных к противоправной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного Кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее подпольную лабораторию «накрыли» в Одесской области.