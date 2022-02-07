Нардепу Кузьминых, подозреваемому в получении «отката» в ₴558 тысяч, избирают меру пресечения – прокурор просит арест с залогом в 50 тысяч

В Высшем антикоррупционном суде в понедельник, 7 февраля, избирают меру пресечения народному депутату Сергею Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает PavlovskyNews.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос, после чего НАБУ объявило его в розыск. 7 февраля нардеп явился в НАБУ.

Нардеп Сергей Кузьминых уже в зале суда вместе со своим адвокатом

Прокуратура требует для него два месяца ареста с правом внесения залога в размере 49 тысяч 620 гривен. Кузьминых инкриминируют злоупотребление влиянием, что не является тяжким преступлением, поэтому для него запросили такой небольшой залог.

Напомним, что НАБУ опубликовало оперативное видео по делу нардепа Кузьминых, вымогавшего 30% «отката» у продавца медоборудования.