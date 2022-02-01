На Николаевщине подрядчик взял ₴6 миллионов аванса, но за два года так и не начал строительство туристического центра

Хозяйственный суд Николаевской области открыл производство по иску против компании, которая получила аванс, но за два года не начала строительство эколого-образовательного визит-центра в селе Богдановка Вознесенского района.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Национальный природный парк «Бугский Гард» заключил с компанией договор о постройке за государственные средства визит-центра. По условиям указанного договора компании перечислили 6,4 миллиона гривен аванса на приобретение и поставку необходимых для выполнения работ материалов, конструкций и изделий. Использование средств в течение 3 месяцев должны были подтвердить документами.

В то же время, на протяжении почти двух лет компания поставку строительных материалов не провела ​​и строительство не начала. Эта бездеятельность «осталась без надлежащего реагирования уполномоченными органами государства». Иск подала Вознесенская окружная прокуратура в интересах Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Национального природного парка «Бугский Гард». От подрядчика требуют возместить выплаченный аванс.

Согласно данным системы «Прозорро», в 2019 году тендер на строительство визит-центра в селе Богдановка выиграла николаевская фирма «Ивеко-Буд». Общая стоимость строительства – 25,4 миллиона гривен. Система «YouControl» сообщает, что против «Ивеко-Буд» было открыто дело о банкротстве в августе 2021 года. Уполномоченным лицом компании является Константин Крупенко.

Напомним, ранее прокуратура с опозданием передала материалы дела о хищении ₴916 тысяч при ремонте больницы в Казанке и суд отказался их рассматривать.