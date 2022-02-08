В Первомайском районе предпринимателя обвиняют в мошенничестве при поставке кухонного оборудования в школы

В Первомайском районе будут судить предпринимателя, который обвиняется в мошенничестве и использовании поддельных документов.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

В октябре 2020 года обвиняемый и представитель сектора образования Первомайской райгосадминистрации заключили 4 договора о закупке и поставке кухонного оборудования в Чаусовский учебно-воспитательный комплекс №1 и Полтавский учебно-воспитательный комплекс (оба учреждения находятся в Первомайском районе).

«Предпринимателем внесена заведомо недостоверная информация в накладные о приобретении и поставке оборудования учебным заведениям, хотя фактически данная продукция не была закуплена и поставлена ​​заказчику. На основании поддельных накладных обвиняемый получил бюджетные средства на общую сумму 53 тысячи 540 гривен», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что на Николаевщине подрядчика подозревают в завышении стоимости ремонта улицы на ₴200 тысяч.