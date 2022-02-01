В Николаеве суд дал три года тюрьмы водителю «маршрутки», который насмерть сбил пенсионера, переходившего дорогу на «красный»

Центральный районный суд Николаева приговорил к трем годам лишения свободы 36-летнего мужчину, который на маршрутном такси насмерть сбил мужчину.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как известно, 21 июня 2018 года на проспекте Центральном маршрутное такси «Рута», курсирующее 21 маршрутом, сбило пешехода. Маршрутка двигалась со стороны улицы Садовой в сторону улицы Московской. По словам очевидцев, маршрутка не успела затормозить перед выскочившим на дорогу пешеходом, в результате чего совершила наезд. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте.

В ходе разбирательства, водитель маршрутного такси не признавал свою вину.

В то же время суд пришел к выводу о доказанности его вины, что подтверждается исследованными в ходе рассмотрения письменными доказательствами, показаниями свидетелей и потерпевших.

По результатам рассмотрения суд решил признать мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.

Напомним, как суд дал условный срок водителю Lexus за совершение ДТП, в котором погибли двое руководителей полиции Николаевщины.