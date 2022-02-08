В Запорожье оперативник полиции с коллегой украл из вещдоков наркотики и заменил на кухонную соль

В Запорожье разоблачили двух полицейских с сообщниками, которые из вещественных доказательств украли наркотические вещества, которые затем продавали.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в начале мая 2021 оперуполномоченный сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Запорожской области создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой привлек заместителя начальника управления – начальника следственного отделения полиции, и еще двух участников.

Действуя в соответствии с разработанным планом, организатор группы приобрел коноплю для изготовления каннабиса и его последующего сбыта за деньги наркозависимым жителям Запорожской области.

В дальнейшем члены преступной группировки, используя свое служебное положение, незаконно присвоили особо опасное психотропное вещество – PVP, изъятое как вещественное доказательство в рамках одного из уголовных производств. Они тайно заменили его на безопасный хлорид натрия, аналогичный по своим морфологическим характеристикам, а присвоенную PVP незаконно хранили в определенном месте и в дальнейшем сбывали местным жителям.

Четверым членам организованной преступной группы сообщили о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, как бывшего следователя отдали под суд за кражу ₴368 тысяч с вещдоков по делу об убийстве экс-начальника Николаевской таможни. 10 апреля 2018 года во время досудебного расследования у Александра Фильцева, которого подозревают в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова, провели обыск. Прокуратура заявляла, что были изъяты 10 тысяч 304 доллара и 66 тысяч 378 гривен, которые были помещены в различные сейф-пакеты.

Эти средства хранились в сейфе старшего следователя по особо важным делам Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрия Щербицкого.

15 июля 2020 года выяснилось, что Щербицкий присвоил часть изъятых в квартире Фильцева денег, аргументируя это тем, что ему срочно понадобились деньги на лечение девушки. Он признался в том, что собственноручно разорвал сейф-пакеты и взял из денег, на которые был наложен арест, примерно 50 тысяч гривен. На следующий день Щербицкий уволился со службы по собственному желанию.