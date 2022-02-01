Подозреваемые в вымогательстве взятки бывший врио директора «Николаевоблэнерго» и его посредник вышли из СИЗО под залог

Подозреваемые в вымогательстве взятки бывший врио директора «Николаевоблэнерго» и его посредник вышли из-под стражи под залог.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в Николаевской областной прокуратуре.

Как известно, СБУ и полиция 24 января задержали директора по инвестиционной политике и перспективному развитию «Николаевоблэнерго» Романа Преслицкого. Он и посредник подозреваются в том, что вымогали у бизнесмена 115 тысяч гривен за подключение коммерческого объекта к сетям. Еще в жилище задержанного топ-менеджера «Николаевоблэнерго» нашли 100 тысяч долларов США, которые также могли быть получены преступным путем.

В суде прокурор просил назначить Преслицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере тысячи минимальных зарплат (6,5 миллионов гривен). Судья Заводского райсуда Жанна Павлова частично удовлетворила это ходатайство, назначив залог в размере 223,3 тысячи гривен.

Подельнику Преслицкого, директору фирмы «Мегаватт-трейдинг» Масиму Линнику, судья назначил арест с залогом в 124 тысячи гривен.

Вскоре эти деньги были внесены и оба подозреваемых вышли из следственного изолятора. Они также обязаны не отлучаться из Николаева без разрешения следователя, прокурора, суда, является по вызову, общаться со свидетелями и потерпевшим, сдать документы для выезда за пределы страны.

Отметим, что под арестом суда также находятся деньги, которые передавали в качестве взятки, средства в иностранной валюте, которые могли также быть получены от преступной деятельности, документы, Toyota Hilux и другие изъятые доказательства.

Напомним, что после задержания Преслицкого Кабмин согласовал смену гендиректора «Николаевоблэнерго».

Примечательно, что весь ТОП-менеджмент «Николаевоблэнерго», как и и.о. гендиректора Сергей Клочко, пришел на предприятие в феврале 2021 года из «Черкассыоблэнерго».

Также стоит отметить, что за последние несколько лет это уже не первая смена руководства. Об увольнении Олега Сывака, который занимал руководящую должность с февраля 2015 года, стало известно в феврале 2020 года.

26 февраля 2020 года кандидатуру Сергея Кугатова на эту должность по предложению Фонда госимущества согласовал Кабмин. Однако Кугатов так и не смог приступить к работе, так как предыдущий руководитель предприятия Олег Сывак решил оспорить свое увольнение и подал в суд.

В итоге только спустя полгода, в конце сентября Сергей Кугатов смог приступить к работе в качестве гендиректора АО «Николаевоблэнерго».

В начале октября 2020 года руководство АО «Николаевоблэнерго» высказывало опасение относительно силового захвата предприятия со стороны людей, которые блокировали заход на должность директора предприятия Сергея Кугатова, назначенного Фондом госимущества Украины. Тогда бывший замдиректора Дмитрий Бабич заявлял, что он стал руководителем предприятия. О Бабиче известно, что он – бывший сотрудник компаний братьев Клюевых, и экс-депутат Киевского областного Совета от Партии регионов. Дмитрия Бабича Олег Сывак назначил советником генерального директора «Николаевоблэнерго». Он фактически контролировал процесс экономически нецелесообразного выведения средств с предприятия, согласовывал все платежи подконтрольным ему контрагентам предприятия и оказывал силовую поддержку.

8 декабря 2020 года сотрудники НАБУ задержали бывшего сотрудника «Николаевоблэнерго», который предлагал главе Фонда госимущества 100 тысяч долларов США за назначение на должность руководителя этого предприятия. Кроме того, после назначения он обещал ежемесячно платить часть «теневого» дохода – 200 тысяч долларов США. На следующий день ему вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Потом суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти из СИЗО под залог в 2,8 миллиона гривен.

Позже стало известно, что Дмитрий Бабич планировал в случае назначение на должность руководителя получать незаконную прибыль за счет «скрутки» счетчиков крупных предприятий, собирать дань за подключение юрлиц к сети, а также за счет кредита для предприятия от правительства Дании.