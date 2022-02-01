В Киеве неизвестные жестоко избили помощника Генпрокурора

В Киеве 7 февраля четверо неизвестных избили помощника Генпрокурора Украины.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В полицию от врачей поступила информация, что с улицы Тверской Тупик госпитализирован мужчина, избитый неизвестными. Предварительно установлено, что к пострадавшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. Полиция разыскивает нападавших.

Как сообщает «Политика страны», избили помощника Генпрокурора Зураба Адеишвили – ближайшего соратника Михаила Саакашвили. Он был генпрокурором Грузии, возглавлял министерство юстиции. Утверждается, что нападавшие при избиении сказали: «Это тебе за наш народ». В данном случае, судя по всему, имелся в виду не украинский народ, а грузинский.

После отставки в Грузии против Адеишвили было открыто несколько уголовных дел. Адеишвили подозревается в организации и личном участии в пытках. Грузия обратилась в Интерпол с просьбой объявить Адеишвили в международный розыск, чиновник в нем находился два года. Украина отказалась экстрадировать Адеишвили. Не исключено, что уголовные дела против чиновника являются политическим преследованием.

Напомним, что с 2014 года СМИ обговаривали кандидатуру Адеишвили на должности главы МВД или НАБУ. Он был советником в Кабинете министров Украины, а также в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, когда регионом руководил Саакашвили.