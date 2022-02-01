Спустя два года Нацполиция сообщила о подозрении участникам схемы, пытавшимся украсть газ на четверть миллиарда

В Украине сообщили о подозрении двум участникам схемы присвоения природного газа, зарезервированного для использования госучреждениями Министерства финансов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В феврале 2020 года сотрудники СБУ заблокировали попытку незаконного отбора из государственных хранилищ свыше 40 миллионов кубометров природного газа. Удалось предотвратить ущерб на сумму более чем 250 миллионов гривен.

Установлено, что к противоправной деятельности причастны два представителя коммерческой структуры, в том числе директор. Для реализации сделки злоумышленники подделали документы якобы за подписью бывшего заместителя министра финансов Украины и передали их в АО «Укртрансгаз». С помощью подделки организаторы схемы пытались получить право распоряжаться топливом. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование ведут следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении СБУ.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что речь идет о газе объемом 43,6 миллиона кубометров.