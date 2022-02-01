Российский разведывательный корабль приблизился к морской границе Украины возле Одессы

В Черном море 6 февраля в 20 морских милях от Одессы Государственная пограничная служба зафиксировала разведывательный корабль Российской Федерации «Иван Хурс».

Об этом сообщает «Новое время Одесса» со ссылкой на морскую охрану Госпогранслужбы.

По данным ведомства, корабль не заходил в территориальное море Украины, составляющее 12 морских миль.

- Наши корабли и катера постоянно находятся на службе и отслеживают движение кораблей Российской Федерации. Согласно нормам международного морского права, пребывание в море свободно и они имеют на это право. Конечно, они отслеживают ситуацию вокруг наших границ, пытаются приблизиться для того, чтобы создавать определенное напряжение, но наши корабли на службе. Мы также отслеживаем ситуацию радиолокационно, видим и знаем, где кто находится, - добавила пресс-секретарь Наталья Гуменюк.