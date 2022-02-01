Нардеп Кузьминых не пришел в ВАКС на избрание меры пресечения – уехал за паспортом в Житомир и хочет суд по видеотрансляции

В Высшем антикоррупционном суде во вороник, 7 февраля, снов пытаются избирать меру пресечения народному депутату Сергею Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Трансляция заседания ведется на YouTube-канале ВАКС.

Как известно, 28 января детективы НАБУ задержали народного депутата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату. В НАБУ и САП заявили, что нардеп Кузьминых игнорирует вызовы на допрос, после чего НАБУ объявило его в розыск. 7 февраля нардеп явился в НАБУ.

7 февраля заседание не смогли провести, поскольку невозможно юридически установить личность нардепа Сергея Кузьминых. Прокуратура предоставила только удостоверение народного депутата, которое не попадает в перечень документов предусмотренных законом. Также после заседания Кузьминых толкнул одного из прокуроров и тот упал на пол.

Прокуратура требует для нардепа два месяца ареста с правом внесения залога в размере 49 тысяч 620 гривен. Кузьминых инкриминируют злоупотребление влиянием, что не является тяжким преступлением, поэтому для него запросили такой небольшой залог.

Отметим, что в условленное время Кузьминых не явился в ВАКС. По словам его адвоката, он уехал в Житомирскую область, чтобы забрать свой паспорт для подтверждения личности в суде.

Судья ВАКС пока огласил технический перерыв.

На своей странице в Facebook Кузьминых написал, что находится в Житомирском апелляционном суде и хочет начать заседание в режиме видеоконференции.

«Во избежание манипуляций и различных домыслов официально сообщаю, что я сейчас нахожусь в Житомирском Апелляционном суде и пытаюсь выйти в формате видеоконференции. Чтобы не было снова провокаций, которые были раньше с розыском, подчеркиваю – я не прятался и не собираюсь прятаться!» – написал он в соцсети, опубликовав фото в каком-то судебном зале.