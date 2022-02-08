Во Львове ликвидировали две ботофермы на 18 тысяч аккаунтов – в СБУ сообщают, что организаторов курировали из РФ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины ликвидировали во Львове две ботофермы на 18 тысяч фейковых аккаунтов.

Об этом сообщают на сайте Службы безопасности Украины.

Как установило следствие, к противоправной деятельности причастны три жителя Львовской области. Двое злоумышленников оборудовали свои помещения под нужды «ботоферм», а третий – обеспечивал их техническое обслуживание.

Ботофермы работали, в основном, в социальных сетях. В частности, распространяли фейки для нагнетания панических настроений. Также установлено, что боты публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

-два комплекта GSM-шлюзов: 92 и 375 онлайн-канальных;

-3 тысячи сим-карт мобильных операторов;

-ноутбуки с подтверждениями противоправной деятельности;

-черновую бухгалтерию.

По предварительной информации, администраторов ботофермы курировали организаторы из РФ.

На данный момент продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по Статье 259 Уголовно кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности») для установления всех обстоятельств и причастных к функционированию ботофермы лиц.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились киберспециалистами СБУ во Львовской области во взаимодействии со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве группу злоумышленников, которые «обслуживали» ботоферму. Почти 6 тысяч ботов работали на расшатывание протестных настроений в Украине.