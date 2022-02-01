Украина арестовала еще 14 российских самолетов, которые совершали рейсы в оккупированный Крым

Суд наложил аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика. Они совершали перелеты с закрытого Украиной пункта пропуска «Симферополь-Авиа».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«По ходатайству прокуратуры АР Крым и города Севастополя Херсонский городской суд наложил аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика, которые перевозили пассажиров до закрытого пункта пропуска «Симферополь-Авиа» и с него и таким образом были орудием совершения преступлений», - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, российской авиакомпанией «Газпром авиа» 14 пассажирских самолетов незаконно использовались для неправомерного переправка лиц через государственную границу Украины с нарушением правил международных полетов.

Также установлено, что не менее чем 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства.

Сейчас продолжается досудебное расследование по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, государственной измены, незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, нарушение правил международных полетов (ч. 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111, ч. 2, ч. 3 ст. 332, ст. 334 УК Украины).

В общем количестве, по данным прокуратуры, были наложены аресты на 263 воздушных судна, которые осуществляли регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.

Напомним, ранее Украина арестовала 13 российских самолетов за незаконные полеты в Крым. Все они принадлежат авиаперевозчику АО «Авиакомпания Смартавиа».