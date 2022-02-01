На Николаевщине сотрудника колонии оштрафовали на ₴51 тысячу за принесенный на работу каннабис

Суд наказал штрафом на 51 тысячу гривен мужчину, который, работая сотрудником Вознесенской исправительной колонии, принес на работу каннабис.

Об этом говорится в соответствующем приговоре.

Работника колонии уличили с наркотиками во время проверки в апреле прошлого года. В кармане его форме был сверток с 84 граммами каннабиса.

В суде обвиняемый признал свою вину. Он рассказал, что опаздывал в тот день на работу. На стоянке он заметил сверток и положил себе в карман, поскольку его мопед был без багажника и в нем он не мог оставить находку.

Он также сказал, что планировал лично употребить каннабис. По его словам, он начал употреблять наркотики еще во время службы в АТО, поскольку имел проблемы с психикой.

В итоге судья Наталья Зубар признала Евгения П. виновным в преступлении по части 1 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

За это ему назначили наказание в виде штрафа в размере трех тысяч не облагаемых налогом минимумов, а именно 51 тысяча гривен. Также он должен заплатить за экспертизу почти 700 гривен.

Напомним, как оперативник Николаевского СИЗО отделался условным сроком за наркоторговлю среди арестантов.