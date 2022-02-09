На Николаевщине суд оправдал обвиняемого в наркоторговле, потому что прокурор напутал с материалами

Врадиевский районный суд оправдал обвиняемого в наркопреступлениях, поскольку доказательства собирали в уголовном производстве относительно другого человека, а прокурор не оформил материалы должным образом.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговорам суда.

Согласно позиции обвинения, житель Николаевщины Евгений Б., имея непогашенную судимость по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта») в августе 2019 года продал за 300 гривен 1,6 грамма каннабиса. Также он на территории своего домовладения вырасти 40 кустов конопли, предоставлял свое жилье другим людям для употребления наркотиков.

Обвиняемый в суде не признавал свою вину. Он заявил, что в день задержания ему позвонил знакомый и сказал, что отдаст долг. Мужчина пришел и отдал 360 гривен, а он со знакомыми сели в машину и собирались уехать. Вскоре им перекрыл путь гражданский автомобиль, из которого вышли полицейские и провели задержание.

По словам обвиняемого, через время он отправился с полицейскими в свой дом, и там начали проводить обыск. Он заявил, что найденные наркотики ему подбросили, а понятые во время обыска вовсе курили во дворе, а не наблюдали за обыском. Также он уверял, что к нему приезжали какие-то двое мужчин в гражданской одежде и давали указания следователю. Еще он утверждал, что ему угрожали, поэтому он подписывал какие-то документы, не разбираясь в них.

В приговоре суд отметил, что «базовые доказательства», в том числе и добытые во время обыска, данные негласных следственных (розыскных) действий, были собраны в рамках уголовного производства относительно другого человека. При этом прокурор Виктор Пахомов принял решение относительно выделения из этого уголовного производства еще одного относительно обвиняемого Евгения Б. Но при этом в материалах дела не нашли каких-либо документов о передаче доказательств из основного производства в выделенное. Также суд не нашел выписки из ЕРДР относительно первого уголовного производства, текст подозрение Евгению Б. в рамках этого дела. Таким образом, суд признал ряд доказательств недопустимыми.

Еще суд отметил, что показания нескольких свидетелей опровергают позицию стороны обвинения.

В итоге судья Федор Сокол признал обвиняемого невиновным в совершении инкриминируемых преступлений по части 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), части 2 статьи 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»), части 1 статьи 317 («Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК Украины в связи с недоказанностью этих преступлений.

Напомним, как суд оправдал николаевца, обвиняемого в изготовлении амфетамина – он сказал, что в своей «лаборатории» добывал драгметаллы.