Николаевца за грабеж и домашнее насилие приговорили к 4,5 годам тюрьмы

В Николаеве к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы приговорили обвиняемого в грабеже и избиении своей бабушки.

Об этом сообщили в Окружной прокуратуре Николаева.

В ноябре 2021 года обвиняемый применил насилие к продавщице магазина в Ингульском районе и похитил алкогольные напитки.

Также обвиняемый уклонялся от прохождения программы для людей, совершивших домашнее насилие, и не выполнил запрет находиться рядом со своей бабушкой.

«В дальнейшем в доме у бабушки он умышленно нанес женщине не менее 6 ударов в лицо и руки, нанеся ей легкие телесные повреждения», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевским полицейским ежедневно поступает около 30 обращений по факту домашнего насилия.