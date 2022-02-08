Экс-судья Чаус внес ₴718 тысяч залога и избежал ареста

Бывший судья Николай Чаус, подозреваемый во взяточничестве, внес залог суммой 718 тысяч гривен.

Об этом сообщают «Українські Новини».

По предварительной информации, залог был внесен 7 февраля. Чаус должен был внести залог в течение 5 дней после принятия судом соответствующего решения (1 февраля).

Он находился под домашним арестом с августа 2021 года. Прокуратура просила суд изменить Чаусу меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, однако суд удовлетворил ходатайство лишь частично, назначив Чаусу залог в размере 717,9 тысячи гривен.

После внесения залога на Чауса будет возложен ряд обязанностей, в том числе воздержаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Срок действия обязанностей – два месяца.

Ранее, в августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса на получении 150 тысяч долларов США неправомерной выгоды. В дальнейшем Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья покинул территорию Украины.

Напомним, что Николая Чауса похитили 3 апреля 2021 года в центре молдавской столицы Кишинева. 30 июля Чауса обнаружили в селе Мазуровка в Винницкой области. Впоследствии его задержали и судят по делу о взятке.