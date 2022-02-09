Комиссия МВД нашла внеуставные отношения и нарушения организации службы в части НГУ в Днепре, где солдат расстрелял сослуживцев

Комиссия при Министерстве внутренних дел, расследующая обстоятельства стрельбы в воинской части Нацгвардии в Днепре, выявила среди личного состава факты внеуставных отношений и нарушения организации службы.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Как известно, ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий НГУ Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам. В результате расстрела погибли 5 человек, еще столько же получили ранения. Суд избрал меру пресечения Рябчуку в виде содержания под стражей без права на внесения залога.

При этом, сначала Рябчук рассказал поэтапно, как и что совершил, но позже, после того, как люди, вставшие на его сторону, собрали ему деньги на адвоката, неожиданно отказался от своих прежних показаний. Адвокат подозреваемого считает своего подзащитного потерпевшим.

Представители комиссии провели анкетирование личного состава воинской части НГУ №3021.

«Уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, могу сказать, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений. Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ГБР», – отметил Енин.

При этом он подчеркнул, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы Рябчука остаются неизвестны, и их будет выяснять ДБР в рамках досудебного расследования.

Енин отметил, что задача служебного расследования, проводимого МВД - выяснение морально-психологического климата в коллективе, проверка процессов отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы.

«Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил и должны принять меры по предотвращению повторения подобных чрезвычайных ситуаций», – пояснил замминистра.

Кроме того комиссией выявлено нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии.

«Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должна быть должным образом закрыта. Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал», – сообщил Енин.

Также Евгений Енин сообщил, что госпитализированные в результате трагедии военнослужащие выздорваливают, а часть уже выписали из больницы.

Еще он отметил, что в конце этой недели часть членов комиссии вернется из Днепра для более основательного доклада.

Напомним, что одна из жертв расстрела нацгвардейцев в Днепре, 22-летняя Жанна Шарова, рассказала, что не знала Рябчука и не понимает, зачем он это сделал. Еще один пострдавший военнослужащий Игорь Семенчкенко рассказал, что над Рябчуком никто не издевался.