Следователь ГБР закрыл дело на своего николаевского коллегу, который насмерть сбил женщину в центре города

Иллюстративное фото Следователь Главного следственного управления Государственного бюро расследований закрыл уголовное производство по делу о ДТП, когда тогдашний следователь николаевского управления ГБР совершил наезд на пешехода в центре Николаева.

Об этом идет речь в ответе Офиса Генпрокурора на информационный запрос «Преступности.НЕТ».

Как известно, 2 марта 2020 года в районе перекрестка улиц Спасской и Наваринской следователь ГБР Алексей Ватан на Toyota Sequoia сбил женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице 8 марта.

Позже это уголовное производство из полиции передали на расследование в Центральный аппарат ГБР. Уголовное производство квалифицировали не только по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса, то есть «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего», но и по части 1 статьи 115 УК – «умышленное убийство».

В результате Ватану о подозрении так и не сообщали за полтора года расследования производства.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, постановлением следователя ГБР от 17 августа 2021 года уголовное производство было закрыто – «в связи с установлением события уголовных правонарушений».

При этом в ОГПУ не сообщили, вернули ли владельцу изъятый автомобиль Toyota Sequoia. Но, как следует из определения Шевченковского районного суда Киева, 18 августа арест с этого авто был снят, и его по решению суда должны были вернуть владельцу.

Напомним, что об увольнении Ватана из ГБР стало известно только в июне 2021 года, до этого он продолжал находиться на должности. Тем не менее после увольнения Ватан пытался через суд восстановиться в должности, но суды первой и второй инстанций ему в этом отказали.

Кроме того, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции не проводило проверку относительно отсутствия в декларации следователя теруправления ГБР Алексея Ватана внедорожника, которым он пользовался, и на котором было совершено смертельный наезд на жительницу Николаева