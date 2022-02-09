Николаевские патрульные остановили BMW за нарушение ПДД и обнаружили у водителя поддельный техпаспорт

Во вторник, 8 февраля, в Николаеве патрульные остановили иномарку за нарушение ПДД и обнаружили у водителя документы с признаками подделки.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области.

На улице Белая экипаж патрульных остановил автомобиль BMW за нарушение ПДД. Во время проверки документов водитель предоставил инспекторам свидетельство о регистрации транспортного средства, которое вызывало сомнения в его действительности, поскольку имело явные признаки подделки.

Проверив автомобиль по имеющимся базам данных, патрульные установили, что нет никаких записей о регистрации этого транспортного средства на территории Украины.

Выяснять все обстоятельства патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу отдела полиции.

Напомним, как 29-летнюю жительницу Николаева уличили на использовании поддельного документа в ноябре прошлого года. Она пришла с фальшивим водительским удостоверением в сервисный центр МВД с целью замены «документа». На нем были явные признаки подделки, а после проверки по базе данных МВД стало известно, что девушка никогда не получала водительское удостоверение. В результате суд наказал ее штрафом в 510 гривен.