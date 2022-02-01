В Николаеве к автомобилю предпринимателя с рынка «Колос» привязали гранату - он говорит, что это следствие конфликта с директором

В Николаеве, в среду, 9 февраля, к автомобилю местного жителя привязали гранату.

Об этом «Преступности.НЕТ» заявил сам местный житель Орхан Самедов.

В среду, 9 февраля, на двери автомобиля Самедова «Opel Vectra» оказалась привязанной граната. Сам предприниматель утверждает, что это могут быть последствия конфликта с директором рынка «Колос» Сергеем Куценко.

На данный момент на месте работают сотрудники ГУ Нацполиции Николаевской области.

Корреспондент «Преступности.НЕТ», находящийся на месте, сообщил, что приехали также специалисты взрывотехнической службы. В течение нескольких минут они сняли гранату. По имеющимся данным, это муляж гранаты Ф1.

На данный момент сотрудник службы с помощью телескопического зеркала осмотрел днище автомобиля на наличие взрывчатых веществ.

Отметим, ранее Самедов 26 января у себя на Facebook жаловался на директора рынка «Колос» Сергея Куценко. По его словам, Куценко вскрывает магазины и склады предпринимателей и выносит оттуда их личные вещи.

«Данный человек без какого-либо позволения предпринимателей вскрывает магазины и склады, тем самым нарушая законы Украины. Он вывозит личные вещи людей непонятно куда. Надо напомнить, что все помещения магазинов и складов рынка «Колос» построены самими предпринимателями за личные деньги. Директору рынка «Колос» законы не писаны! Даже более того, он позволяет себе оскорблять сотрудников полиции при исполнении. Куда смотрит правоохранительная система? Если такие ничтожества позволяют унижать честь мундира и граждан Украины», - писал Самедов.

27 января он также пожаловался на депутата Николаевского областного совета от партии «Пропозиція» Ивана Билоуса.

«По состоянию на 27.01.22 на земле, которая принадлежит городу, находится рынок «Колос» - частная структура. Мы предприниматели платим аренду рынку, но взамен просим соблюдение законов и уваженияк нам. Но! Дирекция рынка в лице депутата областного совета Билоуса Ивана, который также является главой партии Пропозиция позволят себе захват складов и магазинов. Вчера мы вызвали полицию по факту кражи иммущества предприятелей со стороны дирекции рынка», - написал Самедов.

Напомним, вечером в воскресенье, 16 января, в Большой Коренихе неизвестные с помощью гранаты повредили автомобиль МАЗ.