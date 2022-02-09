Власти США изъяли биткойны на $3,5 миллиарда – украденную криптовалюту искали с 2016 года

Министерство юстиции США изъяло биткойны, украденные осенью 2016 года с мировой криптовалютной биржи Bitfinex, на общую сумму $3,6 миллиарда и арестовало двух граждан США, обвиняемых в их похищении.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Власти смогли получить более 94 тысяч биткойнов из украденных 119,8 тысяч. Общая сумма похищенных цифровых активов сейчас оценивается в $4,5 миллиарда. Минюст назвал изъятую сумму рекордной в истории. Пять с половиной лет назад ущерб от кражи биткойнов составил $65 миллионов, курс криптовалюты тогда колебался около $500.

Также правоохранительные органы арестовали двух человек – Илью Лихтенштейна и его жену Хитер Морган. Им предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания средств, максимальное наказание по этой статье – 20 лет тюрьмы. Также их обвинили в сговоре с целью обмана властей США, за что они могут получить еще по 5 лет заключения.

Напомним, ранее анонимный хакер передал правительству США 1 миллиард долларов, украденный у наркоторговца.