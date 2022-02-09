ГБР рассматривает три версии расстрела караула нацгвардейцев на «Южмаше», в том числе «задание иностранных спецслужб»

Следователи Государственного бюро расследований рассматривают три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре, когда нацгвардеец Артемий Рябчук устроил стрельбу.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, передает пресс-служба ДБР.

Как известно, ночью 27 января на территории завода «Южмаш» в Днепре 20-летний военнослужащий НГУ Артем Рябчук открыл огонь по сослуживцам. В результате расстрела погибли 5 человек, еще столько же получили ранения. Суд избрал меру пресечения Рябчуку в виде содержания под стражей без права на внесения залога.

При этом, сначала Рябчук рассказал поэтапно, как и что совершил, но позже, после того, как люди, вставшие на его сторону, собрали ему деньги на адвоката, неожиданно отказался от своих прежних показаний. Адвокат подозреваемого считает своего подзащитного потерпевшим.

По словам Сухачева, основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.

Также следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его нахождением в физиологическом аффекте.

Третья – совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране.

В целях проверки этой версии предоставлены соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.

Директор ГБР напомнил, что расследование продолжается по ряду уголовных правонарушений, а именно:

умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ); дезертирство с оружием (ч. 3 ст. 408 УКУ); похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК); бездействие военной власти в условиях особого периода (ч. 3 ст. 426 УК); небрежное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УКУ).

В ходе допроса подозреваемый объяснил, что военную службу в указанной части он приступил в конце октября 2021 года. По его словам, преступление было совершено им на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва, которое началось с конца ноября 2021 и продолжалось до момента совершения преступления.

Это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его через сообщение им командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждениями старослужащих к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений во время отдыха в составе караула, что приводило к изнурению его организма.

Также подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затмение сознания, злобы, что ограничивало его осознание и отчет тем действиям, которые он совершал. Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы.

При этом подозреваемый опроверг применение к нему физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров.

В ходе проведения обследования подозреваемого установлено, что телесных повреждений у него нет, в состоянии алкогольного опьянения не находился.