Удалены по истечении срока хранения: В ГБР заявили, что патрульные около месяца отвечали на их запрос о видео с Трухиным после ДТП

В ГБР заявили, что управление патрульной полиции около месяца отвечало на их запрос относительно видео с нагрудных камер их сотрудников, которые оформляли ДТП с участием автомобиля наредпа Алекандра Трухина.

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, передает пресс-служба ведомства.

Как известно, в СМИ опубликовали видео с бодикама патрульного после ДТП с нардепом Александром Трухиным. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским. Также нардеп утверждает, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Трухин обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить».

Руководитель ГБР напомнил, что авария произошла 23 августа, а материалы уголовного производства поступили от Нацполиции в Государственное бюро расследований только 2 сентября 2021 года, то есть на десятый день после ДТП.

Он отметил, что в любом ДТП ключевую роль играют именно первичные мероприятия, проводимые на месте происшествия, в частности: установление свидетелей, обеспечение сохранности следов, установление других источников информации о происшествии.

Относительно видеозаписи, обнародованной 1 февраля в СМИ, директор ГБР отметил, что 25 августа 2021 года следователями Национальной полиции был направлен запрос в Управление патрульной полиции в городе Киеве о предоставлении записей с видеорегистраторов полицейских, которые находились на месте. Однако ответ дан не был.

«3 сентября 2021 года следователь ГБР повторно, в том числе и по электронному адресу Управления патрульной полиции, направил запрос о предоставлении записей с видеорегистраторов полицейских с просьбой обеспечить сохранение этих видеозаписей. 28 сентября 2021 года, то есть почти через месяц с момента получения запроса, Управлением патрульной полиции в городе Киеве предоставлен ответ о том, что 30-дневный срок хранения видеозаписей истек, в связи с чем они удалены», – говорится в сообщении.

Из-за обнародования фрагментов видеозаписей с видеорегистраторов полицейских, 2 февраля Государственным бюро расследований направлено письмо в адрес Национальной полиции с просьбой провести служебную проверку по фактам отказа в предоставлении видеозаписей из нагрудных видеорегистраторов полицейски, а также неправомерного разглашенияе служебной информации и возможное внесение заведомо ложных сведений в письмо в адрес ГБР.

Алексей Сухачев также отметил, что отдельные фрагменты видеозаписей, обнародованных СМИ, могут свидетельствовать о наличии признаков совершения народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369 УК Украины («Предложение о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу»). В этой связи следователь ГБР обратился в Офис Генерального прокурора о принятии решения о внесении сведений о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Украины.

В ведомстве также отметили, что оперативно-следственная группа ГБР отработала весь маршрут движения автомобиля от Полтавы до места дорожно-транспортного происшествия, составляющего отрезок в 300 километров. Вдоль этого маршрута установлено более 1000 камер наблюдения, расположенных на АЗС, автосалонах, жилых домах, опорах систем наблюдения органов местных властей, из которых осмотрено и проанализировано 30 часов видеозаписей.

По результатам зафиксировано движение автомобиля Audi-A8 из города Полтава в Борисполь. Из наиболее приближенных по времени к моменту ДТП участков автодороги, в частности, в населенном пункте Борщев Киевской области и в городе Борисполе по улице Киевский шлях, 23 на камерах наблюдения четко зафиксировано, что за рулем указанного автомобиля находится лицо в одежде красного цвета.

В то же время, видеозаписи с камер наблюдения от указанного места до самого места совершения ДТП следователями ГБР не получены. По запросу ДБР подрядная организация официально сообщила, что в связи с проведением ремонта автодороги и замены дорожной инфраструктуры, системы видеонаблюдения на этом участке были временно демонтированы.

В ходе следствия были допрошены 12 человек как участников происшествия, так и очевидцев, из них 8 человек допрошены непосредственно следователями ГБР. Были проведены судебные экспертизы: молекулярно-генетическая, автотехническая, транспортно-трасологическая, судебно-медицинская.

Напомним, что в МВД отрицают, что нардеп Трухин после ДТП пытался о чем-то «договориться» с главой ведомства Денисом Монастырским. 2 февраля Трухина исключили из «Слуги Народа», а Венедиктова поручила НАБУ открыть производство. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал исключение из партии «Слуга Народа» народного депутата Александра Трухина.

В итоге Александр Трухин заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.

Также напомним, что в Офисе Генпрокурора ответили журналистам, что Национальная полиция просила у патрульных записи с места ДТП с депутатом «Слуги народа» Александром Трухиным уже через два дня после аварии, но видео якобы не сохранилось.