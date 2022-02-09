В полиции подтвердили, что привязанная к автомобилю николаевского предпринимателя граната оказалась муляжом

Граната, которую обнаружили привязанной к автомобилю Opel в Ингульском районе Николаева, оказалась муляжом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в Николаеве 9 февраля к автомобилю предпринимателя с рынка «Колос» привязали гранату. Он связывает произошедшее с конфликтом с директором рынка.

Около 13:45 в полицию обратился 36-летний местный житель с уведомлением о том, что на дверях его автомобиля Opel находится муляж гранаты.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции и взрывотехническая служба, действительно обнаружившие муляж гранаты Ф-1.

Указанные ведомости зарегистрированы в журнал Единого учета отделения полиции №2 Николаевского районного управления.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных лиц. Решается вопрос предоставления правовой квалификации.