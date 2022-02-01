Относительно экс-руководства МВД завершили расследование по делу о незаконных поставках российских гранат для разгона Евромайдана

Экс-глава МВД Виталий Захарченко Бывшим министру внутренних дел Украины, его заместителю и директору Департамента материального обеспечения МВД Украины сообщили об изменении подозрения - им еще вменяют превышение власти по предварительному сговору группой лиц при поставке и растаможке спецсредств, полученных от Российской Федерации 21 и 24 января 2014 года, с целью их дальнейшего применения к участникам акций протеста в Киеве. Следствие завершено, стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Следствием установлено, что экс-чиновники министерства с целью вооружения личного состава работников органов внутренних дел для препятствования массовым акциям протеста незаконно организовали и обеспечили в январе 2014 года поставку в Украину 13 тысяч 406 единиц гранат производства Российской Федерации. Эти гранаты не входили в список специальных средств, которые находились на вооружении МВД Украины и не прошли испытания Министерства здравоохранения относительно возможности их применения к людям.

Подозреваемые, с привлечением подчиненных работников, в нарушение Закона Украины «О милиции», разработали проекты изменений в нормативные акты Кабинета Министров, позволяющие правоохранителям применять светошумные, газовые и дымовые гранаты производства РФ. 22 января 2014 года такие изменения к действующему законодательству, в нарушение Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», были одобрены правительством. Впоследствии, в течение апреля-мая 2014 года эти решения были признаны судом незаконными и отменены.

Кроме того, на основании составленных сотрудниками Департамента общественной безопасности МВД служебных документов, в январе-феврале 2014 года, экс-руководство министерства организовало и обеспечило выдачу со складов МВД Украины гранат российского производства личному составу работников органов внутренних дел.

18 и 19 февраля 2014 года российские гранаты были применены в центральной части города Киева к митингующим, в результате чего были причинены телесные повреждения 127 лицам.

Экс-руководству МВД инкриминировано совершение уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2, 3 статьи 28, частью 3 статьи 365, частью 3, 5 статьи 27, частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины, а руководителю Департамента материального обеспечения также частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 28, статьи 340 Уголовного кодекса Украины.

После ознакомления стороной защиты с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Специальное досудебное расследование (in absentia) в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, что 17 ноября прошлого года завершено досудебное расследование по «материнскому» делу Майдана относительно беглого президента Виктора Януковича и бывших руководителей силовых ведомств.