В Киеве задержали адвоката и банкира, которые вымогали взятку за «влияние» на сотрудников НБУ

В Киеве полиция и СБУ задержали на взятке адвоката и топ-менеджера банка.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Операционный директор одного из столичных банков в сговоре с руководителем адвокатского объединения требовали от представителя частной фирмы 5 тысяч долларов неправомерной выгоды за якобы влияние на сотрудников НБУ. Фирма намеревалась получить от Нацбанка разрешительные документы на финансовый лизинг и включение в соответствующий реестр.

«Адвоката и представителя банка задержали при получении второй части неправомерной выгоды на сумму 2,5 тысячи долларов. Задержанным сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Луганщине сотрудник СБУ отказался от взятки в полмиллиона долларов.