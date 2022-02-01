В одесском аэропорту служебная собака помогла обнаружить у украинки марихуану в кармане куртки

В Международном аэропорту «Одесса» таможенники с помощью служебной собаки обнаружили в кармане куртки женщины сверток марихуаны весом в 9,6 грамма.

Об этом сообщают в пресс-службе одесской таможни на Facebook.

Нарушительница тщательно завернула «траву» в полиэтиленовый пакет, но это не помогло – служебная собака по кличке Фифа все равно обнаружила наркотическое вещество.

Как оказалось, женщина прилетела из Испании и в качестве «сувенира» привезла оттуда каннабис. Такой поступок гражданки квалифицируют как контрабанду наркотических веществ (статья 305 Уголовного Кодекса). За это может грозить до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в порту Дублина с помощью рентгеновского сканера и служебной собаки Робби таможенники и полицейские обнаружили 60 килограммов кокаина и 22 килограмма героина, которые были спрятаны в мебели.