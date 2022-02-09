Несколько украинцев под предлогом «инвестиций» выманили у граждан Эстонии больше миллиона евро

Под видом торговли ценными бумагами двое украинцев обманули граждан Эстонии более чем на миллион евро. Фигурантов разоблачили в рамках международной полицейской операции.
Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.
Организовал псевдоинвестиционный проект 26-летний житель Кривого Рога и привлек к противоправной деятельности знакомую.
Иностранным гражданам предлагали получать пассивный доход от торговли ценными бумагами (акции, облигации, фьючерсы, опционы) на финансовых рынках.
Для убеждения вкладчиков организатор схемы даже создал сеть call-центров в разных регионах Украины.
На своем веб-ресурсе фигуранты создавали учетные записи личного кабинета инвестора, куда они могли беспрепятственно зайти и пересмотреть баланс своих сбережений. Данная информация хранилась на облачных ресурсах и автоматически становилась известна злоумышленникам.
Организатор схемы создал несколько криптокошельков, на которые от всех вкладчиков поступали инвестиционные платежи в криптовалюте. Имея данные доступа к счетам инвесторов, фигуранты присвоили более миллиона евро.
Сотрудники полиции с участием правоохранителей Эстонии провели обыски по местам проживания фигурантов и расположения технических средств и в помещениях call-центров. По результатам изъяты вещественные доказательства.
По данному факту правоохранители Эстонии открыли уголовное производство. В настоящее время идет следствие.
Напомним, как украинская полиция и ФБР разоблачили аферистов, которые выманили у американцев 7,5 миллионов долларов.