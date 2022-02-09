В Херсонской области «клофелинщицу» осудили за убийство двоих мужчин

Голопристанский районный суд приговорил 40-летнююю обвиняемую в убийстве двоих мужчин к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

В 2018 году жительница Каховки с целью совершения корыстных преступлений знакомилась с мужчинами. Оказавшись в укромном месте в одном из пансионатов в Скадовске, женщина незаметно добавила в алкоголь гражданину Германии сильнодействующее лекарственное вещество «Клозапин». Используя беспомощное состояние мужчины, злоумышленница отобрала у него телефон, деньги и скрылась.

Через неделю она повторила схему с парнем в курортном поселке Железный Порт. Из-за взаимодействия сильнодействующего препарата с алкоголем у мужчин возникало острое отравление, что привело к их смерти. До вступления приговора в законную силу злоумышленница будет находиться под стражей.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала группировку «клофелинщиков».