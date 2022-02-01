Экс-судья Чаус, ранее передававший «приветы» Порошенко и Грановскому, в интервью нардепу от «ЕС» рассказал новую версию своего похищения

Бывший судья Николай Чаус, подозреваемый во взяточничестве, в интервью народному депутату «Европейской солидарности» Владимиру Арьеву рассказал о своем похищении из Молдовы, которое произошло весной 2021 года, а также заявил, что с него выбивали показания.

Интервью обнародовано на YouTube-канале Арьева.

Чаус рассказал, что люди с масками на лице напали на него в спортзале и потащили в автобус. У него сорвали и выбросили сумку, связали ему руки. Затем, по словам экс-судьи, его пересадили во второй автомобиль, положили его на пол и избивали. При этом он считает, что смог бы опознать своих обидчиков.

– Били меня кулаками по спине, по почкам, это продолжалось где-то, ну, минут 20, может 30, - заявил он.

Чаус рассказал о том, как из него «выбивали» показания, в том числе против экс-президента Петра Порошенко.

По его словам, после похищения его везли в нескольких машинах в сторону румынской границы, избивали и укололи две инъекции, чтобы он не сопротивлялся. У него была серьезная рана руки.

В конце концов, по словам мужчины, его привезли на берег реки, посадили в резиновую лодку с сопровождающим и отправили в Украину. На другом берегу Чауса и его «смотрящего» встретили люди, которые поздравили его с возвращением на «украинскую землю».

После этого, как говорит Чаус, его на автомобиле везли 5-7 часов в неизвестное ему помещение с большими железными воротами. Там его содержали в комнате, где стояли прикрепленные к полу кровать и стол. Все время на голове экс-судьи был, как он говорит, мешок, чтобы он ничего не видел, руки были преимущественно связаны, ходить и вставать с кровати можно было только в туалет и чтобы поесть за столом.

По оценке Чауса, в таких условиях он был 2-3 дня, затем его перевезли в другое помещение. При этом похитители экс-судьи, по его утверждению, заставляли его писать показания, при этом выучить «правильные» ответы наизусть.

– Мешок на голове и держали пристегнутым наручниками к кровати два месяца, и день, и ночь, – заявил он.

Чаус утверждает, что его похитители задавали вопрос, как слушалось дело заместителя Коломойского в Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана, Иванющенко, сколько раз он был у Петра Порошенко в кабинете, давал ли ему Порошенко указания.

– Чтобы я наговорил того, чего не было. Сказали, что если ты не признаешь, что тебя увозили из Украины на самолете, то ты из подвала не выйдешь, – заявил он.

Чаус утверждает, что не помнит, как его везли из Украины в Молдову несколько лет назад, потому что был сонный после того, как его кто-то «угостил жвачкой».

Он говорит, что его похитители заявили, что им обещали 800 тысяч за то, чтобы Чаус не вернулся в Украину.

Экс-судья также отрицал, что имеет отношение к созданному под его именем каналу в Telegram и сказал, что видео для него его заставляли записывать. По словам Чауса, его также принуждали давать показания против Петра Порошенко.

– Сказали, что если ты не скажешь, что ты летел из Киева на самолете, и что ты не был в кабинете Порошенко, и он тебе не давал лично указание осудить Корбана, то ты отсюда живым не выйдешь, – утверждает бывший судья.

По его словам, показания пытались «выбить» и на экс-главу разведки Василия Бурбу.

Из «плена» Чаус сбежал. Он уверен, что его хотели убить. Бегство удалось тогда, когда экс-судью в Винницкой области везли в какое-то «глухое место».

Бывший судья в интервью также утверждает, что никакой банки со взятками у него не было, и что это «провокация».

Как известно, 30 июля Чауса обнаружили в селе Мазуровка в Винницкой области. Сначала его забрали в свое отделение сотрудники полиции. Позже оказалось, что сотрудники СБУ забрали экс-судью и перевезли в Киев. Сотрудники НАБУ, которые расследывают коррупцию Чауса, просили выдать им их подозреваемого, но сотрудники СБУ отказались это делать и завезли его на охраняемую территорию своего главного офиса на улице Владимирской. В итоге в СБУ заявили, что действовали в рамках своих полномочий.

Напомним, что Николая Чауса похитили 3 апреля в центре молдавской столицы Кишинева. После в сети опубликовали фото избитого Чауса и якобы видео его похищения. В МВД Молдовы заявили, что установили причастных к похищению Чауса лиц – одного задержали, остальные выехали в Украину.

СМИ сообщали, что к похищению экс-судьи Чауса могут быть причастны украинские разведчики и сотрудник посольства. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что государственные учреждения Украины не причастны к похищению Чауса.

СБУ открыла уголовное производство о похищении экс-судьи Чауса в Молдове. Через некоторое время Чаус дал о себе знать, а именно записал видео с названием «Петр Алексеевич, привет», на котором заявил, что его никто не похищал, а также пообещал вскоре приехать в Украину и ответить на все вопросы. Позже вышло еще несколько видеороликов, посвященных директору НАБУ Артему Сытнику, а также соратнику экс-президента Петра Порошенко Александру Грановскому.

Также ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении украинского экс-судьи Николая Чауса. По данным молдавской прокуратуры, к похищению Чауса причастны украинские «госструктуры».

Как известно, судью Чауса 9 августа 2016 года поймали на взятке: он требовал и получил 150 тысяч долларов США (более 3,7 миллионов гривен). При этом правоохранители обнаружили банку с деньгами. Сбежавшего судью Чауса 28 февраля 2017 задержали в Молдове по запросу Генпрокуратуры Украины.

Чаус на должности судьи занимался многими резонансными делами. Он принимал решения против Автомайдана в конце 2013-го – начале 2014 года. Позже он вел дело Геннадия Корбана и отменил розыск Юрия Иванющенко – благодаря этому «Юра Енакиевский» снял в европейских судах запрет на передвижение по Европе и смог выехать из России в Монако. Чаус подлежал люстрации, входил в список на люстрацию Министерства юстиции, однако продолжал работать судьей.