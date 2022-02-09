В Украине мошенники в «колл-центрах» устроили чемпионат, кто выманит больше данных о банковских картах

Нацполиция ликвидировала сеть мошеннических сall-центров в Киеве, Львове и Одессе.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Более 140 работников, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов, под разными предлогами заставляли граждан сообщить личные данные и пароли. Для этого они использовали психологические методы воздействия и работали по подготовленной инструкции.

«Также злоумышленники использовали программу подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных скупали в DarkNet. Сфера их деятельности распространялась на территорию постсоветских стран. Деньги переводили на электронные кошельки, карты подконтрольных лиц, а также в криптовалюту», - отметили в МВД.

На опубликованном фото показано, что в одном из колл-центров был чемпионат, кто из аферистов больше других похитит данных о банковских картах.

Напомним, ранее в Николаеве полиция закрыла два колл-центра аферистов.